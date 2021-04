Hafid Bouazza is gisteren op 51-jarige leeftijd overleden in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Dat heeft uitgeverij Querido vandaag bekend gemaakt. Een groot verlies voor zijn nabestaanden en voor de Nederlandse literatuur.

De redactie van Krapuul wenst zijn familie en met name zijn zuster Hassnae en haar vriend Peter Breedveld veel sterkte de komende tijd.