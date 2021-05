8 mei Lutkemeer: Laat van Uitstel Afstel komen!

De Lutkemeerpolder is een eeuwenoud stuk landbouwgrond van 42 hectare bij Osdorp aan de rand van Amsterdam. Het stadsbestuur wil op deze plek een distributiecentrum bouwen, terwijl de infrastructuur ongeschikt is en er lege distributiecentra om de hoek liggen.

Met het oog op klimaatverandering is het bouwen van bedrijventerreinen in groengebieden sowieso waanzin. De tot nu toe geheime bouwer heeft uitstel gevraagd. Wat ons betreft is dit het moment voor het stadsbestuur om daar ook afstel van te maken. Kom ook om deze boodschap kracht bij te zetten!

Op zaterdag 8 mei van 13 tot 15 uur zullen we duidelijk maken dat er heel veel Amsterdammers zijn die deze plannen niet steunen. We organiseren een verkennende wandeling in de polder, vertellen over de geschiedenis en de toekomstplannen en gaan tuinieren.

Vanzelfsprekend corona-proof.

Trek laarzen aan, neem een spade, bomen, zaad, plantjes en spandoeken mee. Samen gaan we de polder weer beplanten. Help mee met mobiliseren, vertel het door en neem je ouders, kinderen, buren of collega’s mee! En vergeet niet je mondkapje!

Zie je in de polder!