Zogenaamd gerecycled “materiaal” verschepen naar landen waar het ook maar gedumpt of in brand gestoken wordt – we weten het al sinds de vondst van bergen zogenaamd gerecyclede batterijen in godbetert de DDR. Zoniet al langer. Hier een filmpje van Greenpeace dat een paar minuten geleden in première is gegaan hier voor u: plastic uit Groot-Brittannië.

