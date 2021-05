Omslagpunt bereikt: stop sloop Lutkemeer!

Komt allen. De door de slooppartijen geheim gehouden “koper” van de Lutkemeerpolder is bekend. Niet omdat politiek of bedrijfsleven het heeft onthuld, maar doordat we het hebben uitgevogeld.Wij onthullen aanstaande vrijdagmiddag (om 16:00 bij de Stopera, hartje Amsterdam) welke multinational door GroenLinks binnengehaald werd om als potentiële koper van onze prachtige biologische polder te functioneren. En we zullen meteen in actie treden om ze duidelijk te maken dat ze beter NIET het koopcontract kunnen tekenen.

Neem dus toeters, bellen, en oordopjes mee voor een lawaaidemonstratie op locatie!

Ze hebben nu nog de kans om te voorkomen dat ze massaal onder vuur komen te liggen omdat ze een uniek stuk natuur op willen offeren in deze tijden van klimaatcrisis.

Behoud Lutkemeer, daar wil je toch niet bouwen?!

Achtergrond informatie

De Lutkemeerpolder is een oud landbouwgebied van 45 hectare bij Osdorp aan de westelijke kant van Amsterdam. Naast een aantal reguliere boerenbedrijven, heeft het al honderd jaar onderdak geboden aan akkerbouwbedrijf De Boterbloem, dat de laatste decennia biologisch is geweest. Begin 2000 zijn er ontwikkelingen op gang gekomen om het gebied om te toveren tot bedrijventerrein, waarmee de grond ineens verveelvoudigde in waarde. Uit deze corrupte inboedel (waarvoor VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers zelfs jaren de bak in draaide) is het huidige plan ontsproten, onder leiding van toenmalige GroenLinks wethouder van Poelgeest, om er een distributiecentrum te vestigen.

In het huidige stadsbestuur is GroenLinks wethouder Marieke van Doorninck verantwoordelijk, die het plan om de polder vol te bouwen steeds met verve verdedigd heeft. Maar om de kritiek in de gemeenteraad te pareren, waar men onder meer zag dat het aanpalende industrieterrein nog half leeg stond, wat nog steeds het geval is, werd (bij aanname van een motie) plechtig beloofd dat er pas met bouwwerkzaamheden zou worden begonnen als er een daadwerkelijke koper zou zijn. Ook werd verklaard dat slechts dat deel ‘ontwikkeld’ zou worden waar een koper voor was.

Een jaar geleden maakte de wethouder bekend dat er zowaar een daadwerkelijke koper zou zijn, althans een geheimzinnig bedrijf dat een enorme hoeveelheid ruimte nodig zou hebben en daarom in de Lutkemeerpolder zou willen bouwen. De naam werd echter niet bekend gemaakt. Bij een raadsdebat in maart 2021 werd nog eens uitstel tot juli gevraagd om de definitieve koopakte te tekenen, en werd wederom geweigerd om de naam bekend te maken. Deze ligt nu dus op straat.

Zie voor meer informatie: behoudlutkemeer