Manifestatie 29 mei: Waarom wij zeggen: Sluit VION!

Op zaterdag 29 mei en zondag 30 mei gaat de actiegroep Sluit VION! een huis-aan-huis-krant verspreiden: “Waarom wij zeggen: Sluit Vion!”. In die krant belicht de actiegroep wat er mis is met het slachtbedrijf Vion. De kritiek betreft het dagelijks doden van vele duizenden dieren, de slechte, corona-gevaarlijke arbeidsomstandigheden voor de mensen die er werken, de milieuschade en overlast die het bedrijf veroorzaakt. Daarom pleiten we voor sluiting van de slachterij, of omvorming ervan tot een dier-, mens- en milieuvriendelijke instelling, en dus in ieder geval geen slachterij meer. De huis-aan-huiskrant zal door vrijwilligers worden rondgebracht. Ben jij zo’n vrijwilliger? Meld je dan aan via info(at)sluitvion.nl We kunnen nog hulp gebruiken!

Om de campagne tegen Vion extra onder de aandacht te brengen, houdt Sluit VION! op zaterdag 29 mei ‘s middags van 15.30 tot 17.00 uur een manifestatie op de Markt in Boxtel. Daar zal, naast iemand van Sluit VION! zelf, in ieder geval ook de schrijver Jeroen Siebelink spreken. Muzikale omlijsting zal verzorgd worden door het muziekduo Your Local Pirates [=onze makkers Joke Kaviaar en Peter Storm – red. Krapuul]. Uiteraard zijn de huis-aan-huiskranten daar dan ook. Tot ziens op 29 mei!