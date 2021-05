Demonstratie 30.05.2021: Sluit DCR: Geen Mens Is Illegaal!

Het Detentiecentrum Rotterdam (DCR) bestaat nu ruim 10 jaar. Vanuit deze gevangenis — het eerste detentieproject in Nederland dat werd gebouwd en beheerd vanuit een publiek-private samenwerking — worden de hele tijd al mensen gedeporteerd. Het huidige immigratiebeleid van Nederland en Fort Europa eist duizenden mensenlevens, ten gunste van wapenhandelaren en de rijken. Dit is onmenselijk en moet onmiddellijk stoppen!

Laten we het 2e decennium van DCR starten met een grote demonstratie voor bewegingsvrijheid. Zet je woede om in actie: kom ook naar de demonstratie, betuig je solidariteit met de gevangenen in het DCR en laat je horen voor een solidaire wereld zonder grenzen!

Geen mens is illegaal!

Demonstratie “Sluit DCR!”

Datum: 30.05.2021

Locatie: Meijersplein, Rotterdam

Tijd: 13.00

Locatie

We verzamelen bij het Meijersplein in Rotterdam en gaan vanaf daar gezamenlijk naar het DCR. Het Meijersplein is met het openbaar vervoer makkelijk te bereiken met Metrolijn E. Je kan metro E nemen vanaf Rotterdam Centraal (richting Den Haag Centraal) of vanaf Den Haag Centraal (richting Slinge). Uitstappen is bij metrohalte Meijersplein. Mensen die met de auto komen kunnen bij de P+R Meijersplein (Fairoaksbaan 300) parkeren.

Corona

Hou tijdens de demonstratie 1,5 meter afstand van anderen, draag te allen tijde een mondkapje en was je handen voordat je naar de demonstratie gaat en als je terugkomt. Tijdens de demonstratie zorgen we ervoor dat het makkelijk is om afstand te houden.