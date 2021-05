Roel van Duijn ontdekt dat hij bij de Illuminati hoort

De Nederlands-Amerikaanse familie Van Duyn blijkt deel uit te maken van het geheime genootschap der illuminati. Ook Roel van Duijn zelf wist er niets van — tot hem de ogen werden geopend door een boek over satanische bloedlijnen in de Verenigde Staten.

IK wist het niet, lezer, maar ik kan uw gedachten beheersen. Met mijn collega’s complotteer ik voor een Nieuwe Wereldorde, opdat wij meester worden over alle argeloze normies, onze toekomstige slaven. Wij, illuminaten, hebben de pandemie gebracht om met een vaccin ongemerkt een chip in u te injecteren, waardoor ons geheime genootschap u via mind control zal beheersen. Bill Gates doet ook mee. U zult dat niet merken, zelfs niet als u onze slaaf bent. Tenzij u nu Wakker Wordt…