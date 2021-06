Hoekstra (van het liselot uit de huwelijkspot) staat voor betrouwbare overheid

Nederland wordt steeds surrealistischer. Of mag ik deze stroming in de kunst wel bezoedelen met identificatie met de vrijejongensrotzooi, waarvan de walm steeds sterker wordt? Zonder enige schaamte zegt de lijsttrekker van een verliezend zeer rechts clubje:

“Onze grote zorgen over de middenklasse, over veiligheid, de belangen van de volgende generatie en een betrouwbare overheid zijn onze punten. En als die niet genoeg aan bod komen dan gaan we de oppositie in, dat heb ik steeds gezegd.” nos

Dat Rutte en Hoekstra liever met Baudet en Eerdmans in zee gaan is zonneklaar. Die maken zich zichtbare zorgen over de middenklasse. En vergeet ook Wilders niet. Die legt zijn zogenaamde bezwaren tegen oud-partijgenoot Rutte zo opzij.