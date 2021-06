Vandaag 4 juni 2021 demonstratie bij hoofdkantoor AH Zaandam

Na het grote succes van onze actie vorige vrijdag (veel aandacht in de pers, veel mensen gemotiveerd om actie te voeren) gaat er vrijdag 4 juni een actie plaatsvinden bij het AHOLD hoofdkantoor!

We verzamelen om 13.00 uur op station Zaandam en lopen vandaar uit gezamenlijk naar het Albert Heijn hoofdkantoor. Daar gaan we kracht bijzetten bij onze eis dat AH uit de Lutkemeerpolder blijft: geen distributiecentrum in de polder!

Station Zandaam, 13u, vrijdag 4 juni