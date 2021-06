Gif in je hoofd

Sommigen juichen voor Sywert omdat hij doet “wat iedereen zou doen. Leven is oorlog van allen tegen allen!” > Waar komt dat denken vandaan?

Sywert van Lienden, geen fascist maar wel ondernemer, lijkt 9 miljoen achterover te hebben gedrukt bij zijn omstreden mondkapjesdeal.

Of dat nu juridisch mocht of niet, moreel verwerpelijk is het zeker, zou je zeggen.

Maar dat vindt niet iedereen. Sommigen juichen het juist toe.

(…)

Sywert (of Baudet of Trump of allerlei oplichters en leugenaars) zou geen boef zijn, nee, hij doet gewoon “wat we allemaal zouden doen als we de kans zouden krijgen.”

Besef dat dit een ideologisch gemotiveerd sprookje is.

Het is helemaal niet waar. We hebben allemaal de kans, dagelijks, om elkaar op te lichten. Toch doet bijna niemand het.