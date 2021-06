Demonstratie woensdag 9 juni: Schaf Frontex af!

Op 9 juni om 14.00 uur zullen we samenkomen en onze stem verheffen en de afschaffing van Frontex eisen tijdens een demonstratie bij Het Huis van Europa (Korte Vijverberg 5) in Den Haag.

Frontex is het grensagentschap van de Europese Unie en speelt een sleutelrol bij de handhaving van de grensregeling van de EU. Het is verantwoordelijk voor systematische mensenrechtenschendingen door zijn operaties, betrokkenheid bij uitzettingen, samenwerking met derde landen en rol bij het versterken van de EU-grenzen. Het grensbeleid van de EU is inherent racistisch en versterkt de koloniale en kapitalistische machtsstructuren. Het is tijd om Frontex en het systeem dat het vertegenwoordigt af te schaffen.

De begroting van Frontex is sinds 2005 met meer dan 7 560% gegroeid, en voor de periode 2021-2027 is 5,6 miljard euro voor het agentschap uitgetrokken. Frontex heeft een leger van grenswachten aangeworven die handwapens mogen bezitten en gebruiken, en streeft ernaar in 2027 10 000 manschappen te hebben. Het agentschap kan nu zijn eigen uitrusting kopen – zoals schepen, helikopters en drones – wat ten goede komt aan de wapen-, beveiligings- en bewakingsbedrijven die zo invloedrijk zijn geweest in het vormgeven van het grens- en defensiebeleid van de EU door te lobbyen.

Wij willen dat Frontex wordt afgeschaft. Ons doel is niet om Frontex te hervormen of te verbeteren, of om het te vervangen door meer van hetzelfde. Maar wel om het beleid en het systeem aan te pakken dat Frontex in stand houdt. We werken aan de ontmanteling van het grens-industrieel complex, en aan de opbouw van een samenleving waarin mensen zich vrij kunnen bewegen en kunnen leven.

Demonstratie 09-06-2021: Schaf Frontex af!

Meer info volgt nog!

Schaf Frontex af demonstratie

09-06-2021 @ 14:00

Huis van Europa

Korte Vijverberg 5 Den Haag