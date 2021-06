Laatste lid Internationale Brigades overleden

Josep Almudéver Mateu, ondanks zijn Catalaans/Levantijnse naam – wat ook zijn achtergrond was, maar hij was geboren in Marseille – was strijder in brigade nr. 129 van de Internationale Brigades in Spanje, 1936. Hij jokte over zijn leeftijd, als zeventienjarige mocht hij niet meedoen. Zwierig maakte de verantwoordelijke voor zijn inschrijving “19” van zijn leeftijd.

Hij zag op goede gronden de oorlog niet als burgeroorlog maar als opmaat tot de tweede wereldoorlog, met de volledige steun van fascistisch Italië en nazi-Duitsland aan de franquisten.

In 1939 na de overwinning van de fascisten werd hij opgesloten in een concentratiekamp. Hij moest de executie van hen die hadden geprobeerd te ontsnappen bijwonen. Hun kreten zou hij nooit vergeten. Hij weigerde de schadevergoeding namens de inmiddels geïnstalleerde koning. Hij is op 24 mei jongstleden overleden als vermoedelijk de laatste nog levende Internationale-Brigadist. Hij is 101 geworden.

