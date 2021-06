Corrupte VVDers du jour: Landwehr, De Jong Schouwenburg en aanhang

Zelden zo’n fraai geval van VVD-corruptie meegemaakt als in zo’n typische VVD-gemeente als De Bilt (of het moest Wassenaar zijn, maar dat is vergelijkbaar):

De gemeenteraad van De Bilt heeft de VVD vannacht uit het college gezet. Het vertrouwen in de grootste partij in De Bilt is volledig zoek na het gedoe en de ontkenningen over de geheime vertrekdeal met VVD-wethouder Landwehr. De drie overige collegepartijen D66, GroenLinks en CDA gaan tot de verkiezingen door in een minderheidscoalitie.

De ontmaskering van de VVD liet, in een historische raadsvergadering, niet lang op zich wachten. Binnen een half uur raakte fractievoorzitter Henric De Jong Schouwenburg verstrikt in zijn eigen web van verzinsels.