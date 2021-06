Protesteer tegen pushback naar Libië: bel/mail scheepvaartbedrijf Vroon

Afgelopen maandag 14 juni was het bevoorradingsschip Vos Triton van het Nederlandse scheepvaartbedrijf Vroon betrokken bij een illegale pushback van vluchtelingen naar Libië. Dit blijkt uit berichtgeving van de op de Middellandse Zee actieve reddingsorganisaties Sea-Watch en Alarmphone.

Bel/mail Vroon om hiertegen te protesteren en duidelijk te maken dat het bedrijf nooit meer aan pushbacks mee moet werken!

Voorbeeldmail:

Beste lezer,

Afgelopen maandag heeft een schip van jullie bedrijf, de Vos Triton, illegaal migranten teruggestuurd naar Libië. Zulke “illegale pushbacks” schenden internationale mensenrechtenverdragen.Libië is een land met een extreem gevaarlijke situatie voor migranten. Mensen worden opgesloten in inhumane detentiecentra, gemarteld, afgeperst en verkracht. De mensen die hieruit ontkomen leven in armoede en zijn constant op de vlucht voor gewapende milities. Jullie bedrijf heeft direct meegewerkt aan het verschrikkelijke detentie- en deportatieregime van de EU en de Libische overheid door deze mensen terug te sturen. De Libische kustwacht bestaat de facto uit gewapende milities die niet schuwen om mensen verschrikkelijk te behandelen. Zodra mensen in hun handenvallen, worden ze naar de eerdergenoemde detentiecentra gestuurd, waar hen een verschrikkelijk lot wacht.

Afgelopen maandag was de Vos Triton op de Middellandse Zee waar zij een boot met 180 migranten tegenkwam. Pas na een hele lange tijd besloot de crew van jullie schip mensen aan boord te nemen, terwijl het vanaf het eerste moment al duidelijk was dat zij in levensgevaar verkeerden. In plaats van dat jullie de migranten meenamen naar Europese grenzen – zij waren immers al in Europees water – is er contact gezocht met de Libische kustwacht en zijn de migranten aan hen overgedragen. Niet alleen is dit in strijd met internationale verdragen en het non-refoulementprincipe, ook is het onmenselijk om migranten terug te sturen naar de verschrikkelijke omstandigheden in Libië waar ze in gevangenschap worden gezet en martelingen en verkrachting aan de orde van de dag zijn.

Het is onacceptabel dat Vroon meewerkt aan de detentie- en deportatiemachine van de Europese Unie en migranten terugstuurt naar het onveilige Libië. We eisen dat jullie hier afstand van nemen en dat jullie nooit meer meewerken aan het terugsturen van migranten. Stop met meewerken met het inhumane Europese grensbeleid en toon jullie menselijke kant door voortaan migranten meteen mee te nemen en naar veilige havens te brengen. Als bedrijf dat in de Middellandse zee opereert dragen jullie verantwoordelijkheid, en we eisen dat jullie die voortaan ook nemen.

Veilige havens voor iedereen, en geen “pushbacks” naar Libië meer.

Met strijdbare groet,

Volgens de waarnemingen van Sea-Watch werd de Vos Triton midden op de Middellandse Zee geconfronteerd met een op drift geraakte houten boot met een kapotte motor, waarop zich 180 vluchtelingen bevonden. Een deel van hen sprong in het water om naar het bevoorradingsschip te zwemmen in de hoop op redding. Pas na enige tijd voldeed de bemensing van het schip aan internationale voorschriften en nam het de vluchtelingen aan boord.

Enige tijd later bleek dat de vluchtelingen niet werden overgebracht naar een veilige haven, maar dat het schip contact had opgenomen met de Libische kustwacht en alle vluchtelingen aan hen heeft overdragen. Ze zijn vervolgens teruggebracht naar Libië, waar hen opsluiting in de beruchte detentiecentra wacht. Zoals Alarmphone schreef: “Dit betekent dat ze werden teruggebracht naar omstandigheden van opsluiting, marteling en verkrachting.”

Op woensdag 16 juni vond al een picketline plaats voor de vestiging van Vroon in het Italiaanse Genua (zie: https://fb.watch/6a-YZVAiCE/).

Overgenomen van Indymedia en Stopthewaronimmigrants