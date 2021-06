Waarom maakt de EU reclame voor vlees en zuivel?

Evaluatie subsidieregelingen De Europese Commissie peilt op dit moment via een openbare enquête de mening van Europeanen over deze subsidies. Tot woensdag 23 juni kun jij de EU duidelijk maken dat er een einde moet komen aan de achterhaalde subsidies voor vlees- en zuivelreclames. Het aanmaken van een account en het beantwoorden van de vragen duurt een kwartiertje. De vraagstelling is soms onduidelijk. Kom je er niet uit? Onze collega’s van ProVeg hebben ter inspiratie hun antwoorden openbaar gemaakt. Ze tonen geen antwoorden op de open vragen want de kans bestaat dat reacties met precies dezelfde teksten worden uitgesloten. Je kunt het beste in je eigen woorden laten weten dat het stimuleren van vlees- en zuivelconsumptie niet meer van deze tijd is. Stop de subsidies voor vlees- en zuivelreclames Ik vraag dringend om jouw hulp! De uitslag van deze enquête draagt bij aan het besluit over de voortzetting van de subsidies. Het aantal reacties op dit soort enquêtes is over het algemeen laag, dus elke stem kan het verschil maken. Vul de vragenlijst in en stop de belachelijke subsidies voor de promotie van vlees en zuivel!