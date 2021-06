Pensioendeelnemers van Extinction Rebellion bezetten ABP-hoofdkantoor

Tien ABP pensioendeelnemers hebben donderdag 17 juni op vreedzame wijze de lobby van het ABP hoofdkantoor in Heerlen bezet. Zij eisen van hun pensioenfonds om per direct te stoppen met de miljarden investeringen in olie-, gas- en kolenbedrijven. Zij weigeren te vertrekken voordat hun eis is ingewilligd. “In een onleefbare wereld heb je niks aan je pensioen.”

Pensioendeelnemers uit het hele land, van onder meer gemeenten en (hoger) onderwijsinstellingen, hebben zich verzameld onder de vlag van Extinction Rebellion. Woordvoerder Lucas Winnips: “Dit is een vreedzame maar wel ontregelende actie, iets waar Extinction Rebellion om bekend staat. Het ABP investeert nog altijd meer dan 15 miljard euro in de fossiele industrie, ondanks jarenlange en steeds luider klinkende protesten van actiegroepen en pensioendeelnemers. Dat moet stoppen. Er is geen tijd meer. We gaan hier niet weg voordat het ABP deze miljarden uit fossiel heeft gehaald.”

Eerder al riepen onder meer ambtenaren van de gemeente Amsterdam, de waterschappen en docenten van de Universiteit Maastricht en de Universiteit en Hogeschool Utrecht het ABP al op om te stoppen met fossiele beleggingen. Tot nu zonder resultaat. Het pensioenfonds gelooft in ‘engagement’, waarmee wordt bedoeld van binnenuit fossiele bedrijven bij sturen. Maar bij de recente aandeelhoudersvergadering van Shell stemde het ABP niet in met de klimaatresolutie van Follow This. Deze resolutie had tot doel te zorgen dat Shell zich aan de klimaatdoelen van het Parijsakkoord zou houden.

Opmerkelijk is de recente stap van een van de bestuursleden van het ABP, Menno Snel. Hij werd onlangs voorzitter van NOGEPA, de brancheorganisatie van Nederlandse olie- en gasbedrijven. Het ABP oordeelde dat deze functie niet in de weg staat van zijn rol bij het pensioenfonds. Hierop kwam veel kritiek, onder meer van de vakbonden in het verantwoordingsorgaan van het ABP. Ook de directeur van de Nederlandse Bank, Olaf Sleijpen, riep onlangs de pensioenfondsen op om te stoppen met investeren in fossiel. Het ABP is met afstand het grootste pensioenfonds. Sleijpen vreest voor de financiële stabiliteit van de samenleving wanneer de klimaatcrisis verder verergert.

De fossiele industrie is een van de grootste veroorzakers van de klimaatcrisis, naast onder meer de intensieve veehouderij. Klimaatwetenschappers stellen dat zelfs als er vanaf dit moment geen enkele fossiele brandstof meer uit de grond gehaald wordt, het moeilijk is om de wereldwijde temperatuurstijging onder de 1,5 graad te houden. Dat is echter wel de uiterste grens die nog veilig geacht wordt.

De bezetters van het ABP kantoor hebben een brief overhandigd en aangekondigd niet zomaar te vertrekken. Zij eisen dat het ABP de 15 miljard op een andere manier belegt. Winnips: “Nu versnellen deze miljarden de klimaatcrisis. Dat is dweilen met de kraan open. Het ABP heeft de mogelijkheid en verantwoordelijkheid om met dat geld juist te investeren in ondernemingen die de wereld verbeteren in plaats van kapot maken.”