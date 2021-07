Extreme hittegolf verwacht in Spanje

De klimaatcatastrofe begint wereldwijd lekker warm te draaien (flauwe pun intended). Nadat in Canada en het westen van de VS vorige week de temperaturen opliepen tot plaatselijk 49 graden, is nu Europa aan de beurt. In Spanje dreigt de temperatuur komend weekend plaatselijk op te lopen tot 50 graden.

Oorzaak is een zuidenwind die hete lucht uit de Sahara aanvoert. Daar is het momenteel aanmerkelijk heter dan normaal. En ‘normaal’ is het daar natuurlijk sowieso al knap heet.

Het Spaanse hitterecord staat op 47,3 graden. Meteorlogen verwachten dat dit record verpulverd wordt. Of ook het Europees hitterecord verbroken wordt, is nog even de de vraag. Ooit werd het in Athene 48 graden, dus dat kan nog spannend worden.

Één troost: de hitte gaat (dit keer) Nederland niet bereiken. Nou zijn we natuurlijk amper halverwege de zomer, dus wat niet is kan alsnog komen.

Bron: RTL Nieuws

Uitgelichte afbeelding: By Nick-D – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86379924