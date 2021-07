Geen uitlevering Abtin Parsa!

De anarchist Abtin is een vroeger politieke gevangene uit Iran en is daar vervolgd gemarteld en gearresteerd en gevlucht naar Griekenland.

In Griekenland gebeurde echter helaas bijna hetzelfde waardoor Abtin uiteindelijk in maart 2020 politiek asiel heeft aangevraagd in Nederland.

In april 2021 is Abtin opgepakt voor het opzetten van een immigranten-opstand tegen de Nederlandse staat. Meer info hierover op https://www.indymedia.nl/node/49617

Door deze arrestatie zou Abtin 5 jaar gevangen kunnen worden gezet.

Op 8 juli heeft de Nederlandse staat de aanvraag van Abtin om de uitlevering aan Griekenland stop te zetten afgewezen en hiermee dus ook besloten om Abtin uit te leveren aan Griekenland.

Als Abtin wordt uitgeleverd aan Griekenland dreigt er voor Abtin uitlevering aan Iran dat hem dreigt op te sluiten te martelen en zelfs te vermoorden.

meer info hierover is te vinden op het stuk wat Abtin hier zelf over schreef:

We moeten dit voorkomen!

We moeten Abtins leven redden en hem uit de handen van zijn vervolgers houden.

Solidariteit is in dit geval van levensbelang!

Kom dus in actie, zelf of samen met ons.

Heb je ideeën of wil je ons helpen mail ons!

Onthou: No Borders no Nations stop Deportations.

Met solidaire groet,

Vrije Bond Tilburg (in oprichting)

vrijebondtilburg@riseup.net

(Bericht overgenomen van genoemde Vrije Bond in oprichting, illustratie van bericht Abtin Parsa zelf)