Zaterdag 24 juli: actiedag AH uit de Lutkemeer

De nood in de Lutkemeerpolder is hoog, maar we kunnen er nog wel wat aan doen: actie voeren om Albert Heijn op andere gedachten te brengen!

Ahold, het bedrijf dat eigenaar is van Albert Heijn (en Gall & Gall, Etos en bol.com) is door het Amsterdamse gemeentebestuur verleid om een nieuw distributiecentrum te laten bouwen in wat nu nog een groene polder is met een biologisch akkerbouwbedrijf. Maar ze kunnen pas beginnen met bouwen als er een definitieve overeenkomst gesloten is.

Ahold heeft verklaard dat ze in ‘een verkennende fase zitten’ en nog niet definitief hebben besloten. Naar verluidt zal in deze maand, juli, de beslissing vallen. Om onze geliefde polder (en het klimaat, de biologische landbouw, en de roerdompen) te redden is het nodig om Ahold duidelijk te maken dat ze het NIET moeten doen. Daarom roepen we iedereen op voor:

Zaterdag 24 juli – We gaan die dag in het hele land acties voeren!

• Print de Brief aan de AH-manager en geef deze af bij zoveel mogelijk AH winkels

• Print de bordjes uit de discussie sectie in dit event of maak zelf eigen creaties. Plak ze op karton en hang ze met een touwtje om je hals dan heb je je handen vrij voor het uitdelen van flyers.

• Ga om 13:00 uur voor de deur van een AH winkel staan en informeer het publiek met flyers, stickers, bordjes en/of spandoek(en)

• Steek je ID bij je voor het geval de politie dat wil zien.

• Neem een megafoon mee (zie Suggesties voor teksten in de bijlage)

• Doe mee aan de twitterstorm met #ahmustgo en #behoudlutkemeer

• Verder kun je AH op zoveel mogelijk manieren bestoken: http://behoudlutkemeer.nl/…/help-mee-om-ah-te-overtuigen/

Wil je flyers of stickers hebben, stuur een bericht aan ahmustgo@riseup.net en wij laten je weten waar je ze kunt ophalen of we sturen ze aan je op. Dan hebben we jouw postadres nodig.

Als je een actie doet, hoe klein ook, zet dan een berichtje liefst met foto’s op: https://www.facebook.com/behoudlutkemeer of zet ze op indymedia.nl of mail ze naar onderstaand adres.

Wil je aan nóg toffere acties meedoen mail je naam en je mobiele nummer.

Al deze AH acties kunnen natuurlijk ook op andere dagen gedaan worden.

Begin er liefst zo snel mogelijk mee, maar doe in ieder geval mee op 24 juli tussen 13 en 14 uur!

Actiegroep AH Must Go

email: ahmustgo@riseup.net

Voor meer informatie kijk op de website: behoudlutkemeer.nl