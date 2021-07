Vrijdag 23 juli 16.00u Dam, Amsterdam: Solidair met de Brusselse hongerstakers

Al 60 dagen zijn 475 mensen in hongerstaking. Ongedocumenteerd, vaak al jaren in België en en structureel uitgebuit, maar rechteloos. Ze offeren hun lichaam op in een laatste poging om een verblijfsvergunning te krijgen en als mens erkend te worden.

Al 59 dagen zonder voedsel: “Vivre dans la dignité ou mourir”, leven in waardigheid of sterven. Inmiddels hebben mensen hun lippen dichtgenaaid en is een deel ook gestopt met drinken – de eerste sterfgevallen kunnen zich elk moment aandienen. De Belgische overheid weigert hen een verblijfsvergunning te geven. De stakers sterven een tergend langzame en pijnlijke dood, een hel in het hart van Europa.

Mourad: “We represent 1% of the Belgian population and we are exploited daily. We are simply asking the Belgian government to urgently regularise the hunger strikers and to introduce a law with clear and permanent criteria for all Sans-Papiers to be regularised and offered hope of a way out of our terrible limbo. We are now on the 59th day of hunger strike and many of us are close to death. I take heart in the support of the Belgian people but I live every minute of every day with the fear that people will die before a solution is reached.”

Geen mens is illegaal. Deze en alle andere ongedocumenteerden verdienen een waardig leven in Europa. Protesteer mee

Programma – vrijdag 23 juli

14:30 Overhandigen brief aan consul bij Amsterdams consulaat

15:00 Stille tocht van consulaat naar de Dam

16:00 Protest op de Dam

De Belgische overheid is tot nu toe niet ingegaan op de eisen. Ze laten deze mensen langzaam sterven. Geef deze mensen het recht om te bestaan. No vacation until regularization! #geenmensisillegaal #wijeisenvandenatieregularisatie #levensredden