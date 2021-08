Greenpeace Nederland over het IPCC-rapport

Het nieuwste IPCC rapport is kristalhelder en geeft een duidelijke waarschuwing wat ons te wachten staat, als we nu niet snel en ingrijpend handelen. De wetenschappers achter dit rapport zijn de meest gerenommeerde klimaatwetenschappers ter wereld. Faiza Oulahsen, hoofd afdeling klimaat en energie: “Dit is hét moment om de handen ineen te slaan en in actie te komen. We moeten naar deze wanhoopskreet van de klimaatwetenschap luisteren. Een nieuw kabinet moet in het regeerakkoord antwoord geven op dit rapport.” Tijdens de formatie moet er besloten worden om het klimaatdoel voor Nederland op te hogen in lijn met 1,5 graad.

Het wereldwijde politieke onvermogen om de uitstoot van fossiele brandstoffen flink naar beneden te brengen, maakt nu al slachtoffers. Overstromingen, grote bosbranden en droogtes, overal worden gemeenschappen getroffen door extreem weer. Oulahsen: “Dit rapport mag niet verstoffen op de plank terwijl onze politici eindeloos formeren. De wereld staat tegelijkertijd in brand en onder water. Als een nieuwe regering straks niet doet wat volgens de wetenschap nu dringend nodig is, zullen we hen direct verantwoordelijk houden voor de gevolgen van de klimaatcrisis.”