Pandjesprins mag laten jakkeren in de duinen

Een heusche Prinz met zoveel panden in Amsterdam en met het Mediapark en als klap op de vuurpijl het race-circuit in Zandvoort, daar kun je het als beschermde rugstreeppad of zandhagedis niet van winnen.

Verschillende natuur- en milieuorganisaties hebben donderdag de rechtszaak verloren die ze hadden aangespannen tegen de provincie Noord-Holland. De rechter vindt dat het openbaar belang van de Grand Prix in Zandvoort groter is dan het belang van de zandhagedis en de rugstreeppad, die in de buurt van het circuit leven. Onder meer Stichting Duinbehoud en Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen hadden beroep ingediend tegen de door de provincie verleende ontheffing op de wet Natuurbescherming. – Lees verder bij nu.nl

Uitgelicht: eigen foto AJvdK; zandhagedis: CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=800464