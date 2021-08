Juridische procedure tegen Formule 1 Zandvoort

Mobilisation for the Environment (MOB) uit Nijmegen wil dat de vergunning voor het Formule 1-evenement in Zandvoort wordt geschorst. De milieuclub probeert de stikstofvergunning voor het circuit terug te draaien. MOB heeft een voorlopige voorziening ingediend bij de rechtbank Noord-Holland.

Voor vergunningverlening is het noodzakelijk dat de zekerheid bestaat dat de hoeveelheid stikstof niet toeneemt, laat MOB weten. Volgens de milieuclub van Nijmegenaar Vollenbroek klopt de gebruikte stikstofrekensom niet en zijn de emissiefactoren uit de lucht gegrepen. “Het vergunningsbesluit is overduidelijk in strijd met de wet genomen”, aldus MOB

De organisatie kijkt overigens tegen een fors financieel gat aan. Uiteraard verwacht men dat .de overheid – lees: de belastingbetaler – dat gat opvult. Zo rolt rechts nou een keer.

Niet van mijn belastinggeld. Ga maar lekker failliet met je vieze, lawaaiige, natuurverstorende snotrace. Hoe sneller dit soort ongein verliesgevend is, hoe beter. Bovendien ben ik meer dan flauw van rijke mannen die wel de winst willen pakken, maar niet het verlies willen nemen. https://t.co/A7GJSZcFD2 — Asha ten Broeke (@ashatenbroeke) August 13, 2021 Volgens het geruchtencircuit zijn er ook wat hardere acties in de maak om dit weerzinwekkende feestje rond belastingontwijker Max Verstappen te saboteren. Stay tuned.

Uitgelichte afbeelding: Door Morio – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9951305