15 augustus jongstleden, Raki Ap houdt een toespraak namens de Free West Papua Campaign, op de 59ste verjaardag van het verraad jegens zijn land. Ap heeft vergeefs naar een hogere plaats op de kandidatenlijst voor GroenLinks gedongen – niet dat nr. 18 verkiesbaar was, maar het zetelverlies was niet te voorzien. Helaas kunnen wij alleen naar Veestboek verwijzen.