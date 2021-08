Den Haag 17u 18 augustus solidariteitsdemonstratie met Afghaanse vrouwen

We roepen alle vrouwen op, vooral de vrouwen in het Midden-Oosten, om solidair te zijn met onze zusters in Afghanistan, hun stem te verheffen en hun leven, prestaties en dromen te verdedigen. Laten we de allianties van onze vrouwen versterken tegen deze patriarchale, vrouwenhatende machten!

De Nederlandse Koerdische Vrouwenraad roept iedereen op deel te nemen aan het protest a.s woensdag in Den Haag.

Woensdag 18 augustus zal er in Den Haag een protest plaatsvinden uit solidariteit met Afghaanse vrouwen en volkeren. Komt allen!

TIJD: 17.00 uur

ADRES: Hofplaats, Den Haag

Jin Jiyan Azadî [Vrouw, leven, vrijheid].”