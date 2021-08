Ook zo woedend over nieuwe gaswinning Waddenzee?

De inkt van het laatste IPPCC-klimaatrapport is nog maar nauwelijks droog of de regering gaat ‘gewoon’ door met gaswinning onder een beschermd natuurgebied en UNESCO Werelderfgoed. De regering brengt vandaag een ontwerp-instemmingsbesluit voor nieuwe gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard naar buiten. Het gaat hier om een geheel nieuwe winning waarvoor de boringen echt nog moeten beginnen. Shell is voor 50% eigenaar van de NAM, aan wie de vergunning verleend gaat worden.

Het is onbegrijpelijk dat de demissionaire regering ervoor kiest om zo’n groot en desastreus besluit te nemen over het meest bijzondere en kwetsbare stuk natuur dat Nederland rijk is. Ook omdat de regering door de rechter veroordeeld is om de klimaatdoelen van Parijs te halen. En ook omdat Shell veroordeeld is door de rechter om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.

Wij zijn woest, en jij waarschijnlijk ook. De komende weken komen we in actie:

Juridisch (met het indienen van een zienswijze)

Politiek (op 15 september overlegt de Tweede Kamer over dit onderwerp)

Maatschappelijk (door blijvend aandacht te vragen voor dit bizarre besluit)

Jij kunt helpen!

Door onze berichten over dit onderwerp zoveel mogelijk te delen (bijvoorbeeld via twitter)

Door te laten weten dat je boos bent en dat ook jij wil dat er geen nieuwe gaswinning onder de Waddenzee gaat plaatsvinden. Stuur ons een mail met je naam en woonplaats en wij zetten jouw naam onder ons bezwaar! We houden je ook op de hoogte over eventuele andere acties.