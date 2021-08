Zo’n vijftienhonderd mensen – mijn schatting – demonstreerden vanmiddag in Amsterdam, zoals eerder aangekondigd. Zo’n mobilisatie hebben we in geen tijden gezien, en veel van de aanwezigen waren zelf afkomstig uit Afghanistan maar lang niet alleen.

De stemming was energiek en uiterst strijdbaar hetgeen ook enigszins droevig stemt. Want van Rutte III-2.0 hoeft men ook op dit punt niets te verwachten. Beelden, gemaakt door het Krapuulteam.

Tamelijk achterin…

Afghanistan bloedt.