Geen gelul, Formule Nul

De Grand Prix op Zandvoort is een toonbeeld van de onnodige uitstoot, natuurverstoring en vriendjespolitiek die onze toekomst bedreigen. Toch maakt de overheid uitzondering op uitzondering voor dit fossiele feestje. De halve NS charteren, gevechtsvliegtuigen, massaal kamperen, stikstofoverschrijdingen en vertrapte dieren – bij de Formule 1 kan het allemaal.

De winnende Formule is Formule 0!

Het recente IPCC rapport is kraakhelder: de crisis is nu. Om kans te houden op een leefbare toekomst moeten we met z’n allen het roer omgooien en binnen enkele jaren broeikasgasuitstoot terugbrengen naar NUL.

Daarom stappen we zondag 5 september op de fiets en rijden een ‘Formule 0’ circuit in Zandvoort. Hier is de ‘grote prijs’ niet voor fossiele belangen en zakenprinsen, maar voor de duindieren en een schone toekomst. Ga dus vast aan de slag met het voorbereiden van je duindieren-outfit en Formule 0 vlaggen!

Vul dit formulier in als je mee wilt doen:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpQqCoQxq02nL_eYvDXXjUI2mdyrNzRuu6Xf7XIQRr5hVxfg/viewform

En blijf op de hoogte via het Formule 0 Telegramkanaal:

https://t.me/FormuleNul

Tot dan! Details

Dag:

5 september

Tijd:

12:00 – 18:00

Evenement Categorie:

Actie

Organisator

Extinction Rebellion NL

Email:info@extinctionrebellion.nl