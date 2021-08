Rechter: Grand Prix Zandvoort kan gewoon doorgaan

De Grand Prix van Zandvoort kan komende zondag helaas gewoon doorgaan. Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) had de rechter gevraagd de natuurvergunning van de organisatie te schorsen wegens een te hoge stikstofuitstoot, maar de rechter ging daar niet in mee.

Het oordeel van de rechter komt niet onverwacht. Er lopen al langer juridische procedures tegen de Grand Prix. In juli besloot de rechter dat er extra advies nodig was van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB). Dat advies wordt op zijn vroegst eind september verwacht, een beetje mosterd na de maaltijd dus.

Om te voorkomen dat een uitspraak zolang op zich zou laten wachten, diende MOB een verzoek tot een voorlopige voorziening in. De voorzieningenrechter is van oordeel dat er “onvoldoende ruimte” is om de natuurvergunning te schorsen. De organisatie heeft al veel geld geïnvesteerd in de GP. Als het patsersfeestje op het laatste moment verboden wordt, zou dat waarschijnlijk tot een faillissement van het circuit leiden. Wat ons betreft prima, maar de rechter denkt daar dus anders over.

