Pensioenfonds PME keert fossiele energie de rug toe

PME, één van de grootste Nederlandse pensioenfondsen, stopt met beleggingen in fossiele energie (olie en gas). PME steekt het geld voortaan in hernieuwbare energie (waterkracht, windmolens).

PME is niet het eerste pensioenfonds dat fossiele energie de rug toekeert, maar het is wél de eerste van de Grote Vijf. Eerder gaf het kleinere pensioenfonds Horeca en Catering al aan te stoppen met investeringen in olie en gas. Vermoedelijk zullen meer fondsen het voorbeeld van PME volgen.

PME zegt tot haar besluit te zijn gekomen na de gebeurtenissen van afgelopen zomer: “Er is een enorme urgentie. Zie wat er de afgelopen zomer over de hele wereld gebeurde: hittegolven, overstromingen, het IPCC-rapport over verdere klimaatopwarming. Dan moet er wat veranderen. Daarom doen wij dit”.

Niet dat ik de cynicus uit wil hangen, maar waarschijnlijk heeft de druk van deelnemers en klimaatactiegroepen tenminste net zoveel invloed uitgeoefend op het besluit van het pensioenfonds als al die nobele motieven.

Vermoedelijk zal het grootste pensioenfonds van Nederland, het ABP, op korte termijn het voorbeeld van PME volgen. Kort voor de zomer heeft het ABP al aangekondigd haar circa €15 mrd aan beleggingen in fossiele energie af te zullen bouwen.

Bron: FD

Uitgelichte afbeelding: By Jeanne Menjoulet from Paris, France – Climate change protesters march in Paris, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75947568