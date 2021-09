De lijfwacht van Baudet gaat voluit nazi (net als het baasje)

Er valt veel te zeggen over de nepdemonstratie van afgelopen zondag in Amsterdam en tegelijk zou men ook moeten kunnen zwijgen. Anderen weten wat ze moeten zeggen:

Toch wel het meest beschamende beeld wat we [eer]gisteren in Amsterdam zagen waren de mensen die zich met jodensterren op hun borst toonden.

Met name dit mannetje trok enorm de aandacht. Dat blijkt niemand minder dan ene John Kuijs te zijn. Gekkie John is het hulpje van Michel Reijinga, ons suikeroompje van Nederland in Verzet.

zie verder bij Vizier op Ultrarechts…