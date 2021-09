Of subsidie en openstellen, of knallen zonder overheidssteun: Kroondomein Het Loo

Het zogeheten Kroondomein Het Loo is al meer dan een halve eeuw staatseigendom, maar de uiterst sportieve koninklijke familie wil het de gehele herfst voor zichzelf houden om gezellig dieren af te knallen. Willem-Alexander krijgt zelfs subsidie voor dit natuurgebied, en dit brengt met zich mee dat het permanent voor het publiek opengesteld moet worden., Hiervoor was zowaar een Kamermeerderheid te vinden vorig jaar. Dus het lijkt nu kiezen of delen: hetzij ongesubsidieerd schieten hetzij toelaten van de mensen die voor de Oranjehobby betalen (zoiets als in Zandvoort…).

Het is nog niet duidelijk of Willem-Alexander het miljoenen kostende onderhoud van het park zelf gaat betalen. NOS