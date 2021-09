Corrupte VVD-er du jour: Helma Lodders

De brutaliteit waarmee VVD-politici hun corruptie tentoonspreiden maakt dat deze serie een beetje stilgevallen is. Overdonderd zijn wij, maar natuurlijk niet verbaasd. Helma Lodders ging in de Kamer over kansspelen en veetransport, en is inmiddels hoofd van de brancheorganisatie van gokbedrijven. Mafioser kan het toch bijna niet.

Oud-VVD-Kamerlid Helma Lodders wordt voorzitter van de Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK). Dat is de nieuwe brancheorganisatie van vijf potentiële aanbieders van onlinekansspelen. De initiatiefnemers zijn Holland Casino, het bedrijf achter Fairplay, het moederbedrijf van Jack’s Casino, Nederlandse Loterij en het bedrijf achter Runnerz.nl. Die ondernemingen hebben allemaal een aanvraag voor vergunning voor kansspelen op afstand ingediend bij de Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa). De vergunningen die de partijen nodig hebben voor het online gokken moeten nog worden verleend. Tot 1 oktober is dat online gokken nog illegaal. – De Volkskrant