De partij van de totale onbeschaamdheid: corrupte VVD-er du jour, André Bosman

De onbeschaamdheid is bijna niet te bevatten voor wie een zekere mate van beschaving wil handhaven. Daar gaat de “woordvoerder energie” van de VVD van de vorige Tweede Kamer:

Met ingang van 1 juli is Andre Bosman gestart als Director Corporate Communications & Government Relations bij Uniper Benelux.

André was van 2010 tot maart 2021 Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij was o.a. defensiewoordvoerder en daarna woordvoerder Europese zaken en Koninkrijksrelaties. Tevens was hij voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie uitvoeringsorganisaties.

Uniper is een wereldwijd energiebedrijf dat op grote schaal energie opwekt, verhandelt en verkoopt.