Slachthuis bezet bij beruchte dierenmishandelaars VanDrie

In de nacht van 12 op 13 september 2021 vond een slachthuisbezetting plaats bij kalverslachter Ekro in Apeldoorn. De actie werd geleid door de Franse dierenrechtenorganisatie 269. Animal Rights heeft geen banden met deze organisatie en was verder niet bij deze actie betrokken. Slachthuis Ekro is onderdeel van de VanDrie Group, die de voorbije jaren al internationaal in opspraak kwam wegens hard dierenleed in verschillende slachthuizen in België en Nederland.

82 activisten van de Franse dierenrechtenorganisatie 269 drongen rond 23 uur het slachthuis binnen en ketenden zich vast. De politie kwam ter plaatse om de activisten één per één te verwijderen uit het slachthuis.

VanDrie wil de activisten voor de rechter dagen en doet aangifte tegen alle 82 activisten.