Stoute legale Vrijmibo-actie 17 september: ABP, trek je terug!

Kom a.s. vrijdag 17 september naar het ABP-kantoor op de Zuidas in Amsterdam, Gustav Mahlerplein 3, en demonstreer tijdens VRIJMIBO-tijd legaal een uurtje mee. We gaan pensioenfonds ABP op een gewaagde manier confronteren met de noodzaak hun beleggingen uit de fossiele industrie terug te trekken.

Diverse rebellen zullen zich van hun stoutste kant laten zien: verwacht naaktheid, rook, brutale grappen en ongepaste speeches. Kom in een spicy outfit, of gewoon in je alledaagse outfit. Iedereen is welkom!

Onderdeel van het protest is het Sextinction Rebellion Erotuig, de erotiese afdeling van Extinction Rebellion. Zij gaan bijna tot het uiterste voor het klimaat en brengen voor deze actie ook een erotiese klimaatclown mee.