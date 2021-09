Straffeloos afpakjesavond bij de zwartjes houden, moest kunnen #Alleentegendestaat

Ja, die woorden kwamen voor in het dossier “Toeslagenaffaire”. Gelukkig wist mijnheer Rutte dat “zwartjes” een achternaam is. En gij gelooft dat?

Asscher is afgetreden, maar Rutte en Hoekstra die hiervoor mede verantwoordelijk waren zitten er nog, en de laatste bestaat het nog te zwatelen over normen en waarden en een einde aan “moet kunnen”-cultuur.

Beschaving kennen die lui niet.

Het komt niet vaak voor dat we hier (kunnen) verwijzen naar de Nederlandse omroep. We doen het deze keer wel met Alleen tegen de staat, zes vrouwen die hun verhaal vertellen over hoe hun leven en dat van hun kinderen en eventueel geliefde verwoest is door de wanpraktijken van de belastingdienst. Gebaseerd op racisme.

Kijk en huiver zolang het kan.