De AIVD kan de boom in!

Op dinsdag 14 september 2021 is een van onze bosbeschermers telefonisch benaderd door de AIVD. De Nederlandse inlichtingendiensten benaderen met regelmaat klimaat-, milieu- en dierenrechtenactivisten (zie bronnen hieronder). Onder het mom van ‘een vertrouwelijk gesprek over wat er speelt in de samenleving’ proberen ze informatie te achterhalen over onze bewegingen, onze plannen en wie er betrokken zijn. Een onverwacht telefoontje of huisbezoek van een inlichtingendienst kan als zeer intimiderend worden ervaren, en zorgt er zelfs voor dat sommige activisten niet meer durven opkomen voor hun idealen.

Inlichtingendiensten​ proberen niet alleen informatie, maar ook informanten te werven. Dit soort praktijken kunnen tot wantrouwen en verdeling in groepen leiden. We moeten ons dus actief verzetten tegen dit soort praktijken.