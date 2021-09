Zaterdag 2 oktober doe-dag in de Lutkemeer

Komt allen de Lutkemeerpolder helpen behouden. Aanstaande zaterdag 2 oktober wordt er een begin gemaakt met het nazomerklaar maken van de polder.

U kunt dan helpen met diverse (tuin)werkzaamheden en het binnenhalen van de oogst van de aangelegde ‘tuinen’. Ook gaan we dan natuurlijk nieuwe gewassen planten/zaaien zodat we later in het jaar nog wat te eten en te doen hebben. Dit alles vanaf 12:00 uur, verzamelen hoek Etnaweg/Lutkemeerweg, en ook te lopen vanaf eindpunt Tramlijn 1

Neem laarzen mee.

Uiteraard krijgt u gevraagd en ongevraagd melding van alle zeldzame en doodnormale vogels en ander dieren die er nu nog zitten.

Om 16:00 is er een rondleiding door het gebied en bespreking van plannen om de vernielzucht van het stadsbestuur en grootkapitaal buiten de deur te houden, hetgeen zeker zal lukken, maar alleen als u allemaal meedoet en de schouders er onder zet.

Dus tot zaterdag, in de Lutkemeer!

(meer informatie: behoudlutkemeer.nl)