Broekers-Knol maakt zich zorgen om de Afghaanse intelligentsia

Ankie Broekers-Knol, wie kan de naam nog uitspreken zonder in een stuip te schieten, stond het Algemeen Dagblad te woord.

Ze zegt niet nee tegen deelnemen aan het o zo vernieuwende Rutte IV dat nu in de maak is, maar ze is wel 74. Een leeftijd waarop ze volgens D’66 recht heeft op het spuitje in het kader van Voltooid Leven. Dat wordt een gezellig kabinet.

De dood, dat zijn de anderen.

De braindrain, dat zijn de anderen. Over vluchten uit Afghanistan:

“Ik denk ook dat je goed in de gaten moet houden dat je niet zorgt voor een braindrain van het land.” Dat argument gebruiken de taliban ook om te verhinderen dat geschoolde mensen het land zouden verlaten…

,,Ik vind het héél vervelend dat u dat nou zegt. Want het is iets wat je vaker ziet in de asielproblematiek. Bij Syrië was dat ook aan de orde. Een land kan het toch niet hebben als de hele intelligentsia deze kant op komt? Dat is best iets om heel goed over na te denken.”

Als je maar een smoes kunt verzinnen – ook nog met een sympathiek klinkende ondertoon – om “die mensen” daar te laten, waar de zweep, de galg, de steniging hun wachten.

En dit soort lui wordt opnieuw en opnieuw en opnieuw door het Nederlandse electoraat op de zetel geheven.