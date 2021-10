Klimaatcrisis Coalitie kondigt grootste klimaatdemonstratie aller tijden aan

Het meest recente klimaatrapport van de Verenigde Naties dat in augustus verscheen, toont aan dat klimaatverandering veel sneller gaat dan eerder werd voorspeld, en roept op tot urgente, drastische en grootschalige maatregelen. Ondanks dat de gevolgen van de klimaatcrisis ook Nederland treffen, blijven de huidige Nederlandse klimaatdoelen ver achter om zeer ernstige ontwrichtingen te voorkomen. Op 6 november 2021 organiseert de Klimaatcrisis Coalitie daarom naar verwachting de grootste klimaatdemonstratie in Nederland ooit en eist van het kabinet ambitieuze, eerlijke plannen te maken voor een weerbaar heden en een leefbare toekomst.

De demonstratie vindt plaats tijdens de COP26 in Glasgow, de VN-conferentie waar landen samenkomen om te praten over het tegengaan van klimaatverandering. De gevolgen van klimaatontwrichting zijn wereldwijd voelbaar: overstromingen, bosbranden en hongersnoden teisteren de wereld en worden extremer. De mensen die de minste middelen en mogelijkheden hebben om zich tegen deze gevaren te beschermen, worden het hardst geraakt, in Nederland maar vooral ook buiten onze landsgrenzen. Je hoeft geen expert te zijn om te zien dat we op de verkeerde weg zijn. We hebben nu nog de kans om rechtvaardig beleid te maken. Als de politiek nog langer treuzelt, vallen er nog veel meer slachtoffers, zegt Faiza Oulahsen, Greenpeace, namens de Klimaatcrisis Coalitie. Ook in andere landen, waaronder in Glasgow zelf, vinden demonstraties plaats om regeringen op te roepen tot meer actie.

Draagvlak is er

Het draagvlak voor een ambitieus klimaatbeleid groeit in Nederland, maar de overheid doet hier vooralsnog te weinig mee. De Nederlandse klimaatdoelen blijven achter bij die in onze buurlanden en een nieuw kabinet dat vooruitstrevende stappen kan zetten, laat lang op zich wachten. De Klimaatcrisis Coalitie die in maart van dit jaar ook al 35.000 mensen mobiliseerde om alarm te slaan, verwacht daarom dat er op 6 november meer mensen dan ooit zullen deelnemen aan de klimaatdemonstratie in Amsterdam, waaronder veel jongeren. Sytze Fortuin (vijftien jaar), van Fridays For Future en woordvoerder van de Klimaatcrisis Coalitie, zegt: Ik ben klaar met het uitstel- en schouderophaalbeleid van de politiek. De wereld en onze toekomst worden kapotgemaakt om op de korte termijn een paar lobbyisten blij te maken. Daar hebben we gewoon helemaal genoeg van.

De Klimaatcrisis Coalitie is een samenwerkingsverband van Oxfam Novib, Fridays For Future, Greenpeace, Extinction Rebellion, FNV, Fossielvrij NL, Milieudefensie, Grootouders voor het Klimaat en Code Rood en wordt gesteund door tientallen andere organisaties.

Aanmelden: klimaatmars2021.nl/doemee