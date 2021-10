31 oktober 14u Kelfkensbos: Nijmeegs woonprotest

Nederland zit in een wooncrisis. De overheid heeft in de laatste jaren de controle over de woningmarkt door bewust beleid compleet losgelaten. Ze greep niet in bij stijgende huren en beleggers kregen vrij spel bij het opkopen en verhuren van huizen. Ook het in stand houden van de verhuurdersheffing maakt het bijna onmogelijk om nieuwe sociale huurwoningen bij te bouwen. Voor kleine veranderingen in het beleid is het te laat. Voor al die mensen die nu wachten op een huis moet het roer echt om. De tijd dringt. Er is een radicale koerswijziging nodig. Ook in onze prachtige stad voelen we de dramatische effecten van het falen van landelijke beleid. Studenten werken zich diepe schulden in om de huur te kunnen betalen en mensen in zogenaamde middenhuur betalen zich blauw. Dat is als je al een kamer of woning kunt vinden; wat het woningtekort betreft staat Nijmegen op een beschamende nummer 3 van Nederland.

Na het protest in Amsterdam, dat op 17 oktober in Rotterdam en de geplande demonstratie op 24 oktober in Arnhem is het nu aan ons om ook hier terug te slaan. Op zondag 31 oktober gaan we in Nijmegen de straat op. We roepen lokale politieke partijen, organisaties, verenigingen en alle Nijmegenaren op om samen een vuist te maken naar Den Haag. Zonder een strijdbare beweging gaat er niets veranderen!

De Nijmeegse Wooncoalitie kondigt daarom aan, dat er op 𝟯𝟭 𝗼𝗸𝘁𝗼𝗯𝗲𝗿 𝗼𝗺 𝟭𝟰.𝟬𝟬 𝘂𝘂𝗿 een woonprotest gepland staat in Nijmegen: Het Nijmeegse Woonprotest. Het protest zal plaatsvinden bij het plein op het 𝗞𝗲𝗹𝗳𝗸𝗲𝗻𝘀𝗯𝗼𝘀.

In Nijmegen onderschrijven wij het manifest van het Woonprotest in Amsterdam. Je vindt dat hier.

Daarnaast hebben wij nog zelf ook eisen:

• Introduceer een woonplicht binnen Nijmegen vanaf 01-01-2022. Langdurige leegstand en een groeiend aantal daklozen mogen niet naast elkaar bestaan.

• Maak onteigening een optie bij het herhaaldelijk overtreden van regels. En organiseer, zoals in Berlijn, een gemeentelijke enquête hierover zodat Nijmegenaren zich erover kunnen uitspreken.

• Hou je als gemeente aan artikel 19 van het VN-verdrag Handicap (2016): wonen moet voor iedereen toegankelijk zijn.

• Internationale studenten moeten direct gehuisvest worden. Het is een schande dat er studenten op straat slapen.

Doe mee, sluit je aan en vecht terug!