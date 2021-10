24 oktober 12u Markt: Woonprotest Arnhem

Na het Woonprotest in Amsterdam en Rotterdam, gaan op 24 oktober ook de Arnhemse jongeren de straat op in protest tegen de huidige woningmarkt.



De Jonge Socialisten Arnhem-Nijmegen organiseert in samenwerking met Dwars Gelderland op 24 oktober een woonprotest op de Markt in Arnhem.



We komen honderdduizenden woningen tekort. Dertigers wonen bij hun ouders op zolder, gescheiden stellen blijven noodgedwongen in hetzelfde huis wonen, gezinnen bivakkeren op campings. De dakloosheid is de afgelopen jaren verdubbeld. Beleggers overbieden starters en nemen onze wijken over. Jongeren en singles zijn inmiddels de helft van hun inkomen kwijt aan huur.



Het woonprotest heeft als doel aandacht te vragen voor de wooncrisis die veroorzaakt is door onder andere de stijgende huizenprijzen en groeiende wachtlijsten voor sociale huurwoningen.



Juist nu is het tijd om onze stem te laten horen. Het wordt tijd voor een stevige aanpak van de woningmarkt.

Tijd & plaats: Zondag 24 oktober 2021 om 12:00, Markt, Arnhem