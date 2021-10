Eerder deze maand is bij het Gelderse Stroe een wolf doodgeschoten door een van de vele bewapende lafbekken die Nederland onveilig – vooralsnog voor dieren – maken. De wolf is begin vorige eeuw uitgeroeid in Nederland, wolven zijn op eigen kracht teruggekomen en hebben intussen de status van beschermd dier. Maar de stemmingmakers zullen stemming maken.

Enfin, het zal een loos gebaar zijn, maar stem even voor de wolf bij De Gelderlander.