Verklaring Woonopstand over politiegeweld tegen demonstranten in Rotterdam

Wij bedanken alle Woonopstandelingen voor hun aanwezigheid bij de demonstratie vandaag in Rotterdam. Wij zijn op zondag 17 oktober bijeengekomen om op te staan voor ons recht op huisvesting, maar werden verwelkomd door verwerpelijk politiegeweld.

De demonstratie in het Afrikaanderpark verliep in goede sfeer. Na een vreugdevol programma met sprekers en muziek vertrokken wij vanuit het park richting de Erasmusburg. Daar kwam het tot een stilstand omdat een groep demonstranten door de ME werd gescheiden van de rest van de demonstratie.

Wij accepteren deze verdeel- en heerstactiek van de politie en de ME niet. Op meerdere momenten is de voorste groep van de demonstratie gescheiden van de rest van de demonstratie. Wij hebben op die momenten besloten om de mars stil te zetten en meermaals benadrukt dat wij alleen verder wilden als één demonstratie, als één beweging, maar telkens werd een deel van de demonstratie gegijzeld door de ME.

Wij hebben van verschillende kanten verhalen en beelden doorgekregen van absurd, verwerpelijk en gewelddadig optreden van de politie en de ME, zoals het hard slaan met wapenstokken en charges met paarden. Er zijn minstens twee personen bij de spoedeisende hulp beland. Op de Erasmusbrug is tram 25 door de politie/ME stilgezet waaruit alle passagiers, waaronder een man met zijn rollator, moesten uitstappen, zodat mensen door de ME konden worden afgevoerd. Kort daarna zijn de meeste mensen snel weer vrijgelaten, wat suggereert dat er geen aanleiding was om hen te arresteren, laat staan dat er aanleiding was voor dit politiegeweld.

Wij veroordelen ten sterkste de poging vanuit de politie om onze beweging te criminaliseren en te verdelen. Het was de politie die besloot te escaleren en een groot deel van de mededemonstranten verdacht te maken en te arresteren voor het dragen van zwarte kleding. Onder toeziend oog van burgemeester Aboutaleb is er onnodig geëscaleerd en wij roepen de politiek om hiertegen stelling te nemen.

De organisatie van Woonopstand is solidair met de gearresteerde mensen. We zijn een brede diverse beweging die zich niet door de overheid laat verdelen. Wij roepen mensen op om zich te melden indien zij te maken hebben gekregen met de politie vandaag of beelden van het optreden hebben. Mensen kunnen zich melden bij de arrestantengroep, zie contactinformatie hier.

De woonstrijd gaat door!