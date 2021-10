Amal is 3,5 m groot en een kindvluchteling

Kleine Amal is een bewegende pop van 3,5 meter hoog – en een groot Europees kunstproject. Zij probeert aandacht te krijgen voor de 32 miljoen kinderen die alleen moesten vluchten en van hun familie gescheiden raakten. Ze is nu beland in Folkestone in Engeland, op weg naar haar einddoel, Manchester, op 3 november. Wij volwassenen weten niks van haar, maar de kijkers van het Jeugdjournaal al wekenlang…

Amal loopt 8.000 km over de openbare weg van Syrië via Turkije door Europa om haar moeder terug te vinden. Ze zoekt een plek waar ze veilig in een bed kan slapen en weer naar school kan. De tocht is te volgen via walkwithamal.org.

Ze ontstond als theaterproject van het gezelschap Good Chance in de jungle van Calais waar een onbegeleid meisje – ja, ze heette ook Amal – aan meedeed. Ze is met haar begeleiders al gelopen door Syrië, Turkije, Griekenland, Italië, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, België. Helaas niet door Nederland. Een grote sponsor is de Brits-Indiase beeldhouwer Sir Anish Kapoor.

Amal is tijdens haar reis verwelkomd door veel mensen en evenementen langs haar route. Sommige van deze acts waren de presentatie van rokken gemaakt door vluchtelingen- en kunstgroepengemeenschappen langs de route.

Ook in Engeland is zo’n rok gemaakt. Dat is een patchworkrok gemaakt van bijna 400 geborduurde en geappliqueerde patches met afbeeldingen en in de kleuren van bloemen van de Britse eilanden.