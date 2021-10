Demonstratie Amsterdam 23-10: Geen tijdelijke oplossingen maar permanente verblijfsvergunningen

Wij zijn een groep ongedocumenteerde mensen die al tussen de 5 en 35 jaar in Amsterdam zijn. We noemen onszelf ‘We Are Still Here’, omdat een groot aantal van ons deel uitmaakte van de ‘Wij zijn hier’ groep. We vechten nog steeds voor echte oplossingen.

We wonen allemaal in een van de opvangplekken van de gemeente Amsterdam, onder het LVV-project. Dit is maar tijdelijk (maximaal 1,5 jaar) en onze tijd begint nu op te raken. We hebben veel stress en weten niet waar we heen moeten als dit programma en de opvang stopt.

Bij aanvang werd ons beloofd dat dit programma daadwerkelijk aan nieuwe en echte oplossingen voor onze toekomst zou werken. Maar nu zien we dat er niets is veranderd en dat we geen enkele vooruitgang boeken. We zijn terug waar we anderhalf jaar geleden waren, gedwongen om een geïllegaliseerd leven op straat te leiden. Daarom komen wij in actie.

Zaterdag 23 oktober 2021 gaan we demonstreren in Amsterdam om ons recht op een echte oplossing op te eisen. Wij zijn Amsterdammers en wij hebben het recht om hier te zijn, om een volwaardig leven te leiden en een toekomst op te bouwen. We gaan de straat op, dit keer om te protesteren en niet om op straat te leven, om aandacht te vragen voor onze situatie. Doe mee en steun ons.

We hebben genoeg geleden, we zitten al te lang vast in een vicieuze cirkel. Het is tijd voor echte verbetering: permanente verblijfsvergunningen.

Kom ook en wees solidair met ons op zaterdag 23 oktober 2021.

Aanvang: 13.00 uur: Javaplantsoen Amsterdam

(op het plein voor het Javaplantsoen 17-19)

We lopen langs een aantal LVV-locaties en eindigen de demonstratie in het centrum van de stad.