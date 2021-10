Vandaag is Roel Walraven overleden. Oud-wethouder van Amsterdam voor de Communistische Partij Nederland, een partij die geen opvolger heeft. Officieel is dat GroenLinks, wat men slechts met grote huivering zou kunnen zeggen, tenzij men belijdend fascist in de Tweede Kamer is.

In 2016 deed hij nog mee aan een kraakactie – iets waar de oude CPN niets mee ophad – in de Borgerstraat, in de Amsterdamse Kinkerbuurt, die wordt overgeleverd aan het beterbetaalde volksdeel (“gentrifceren” moet je dat noemen). Het is ook het laatste nieuws dat over hem te vinden is.

Hier een levensschets met de veelzeggende titel Communist zonder partij.

En hier is hij aan het woord ter herdenking van de Februaristaking.

Hij ruste in vrede