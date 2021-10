ABP stopt met investeren in fossiele industrie

Pensioenfonds ABP gaat stoppen met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen. Het pensioenfonds voor ambtenaren en leraren zegt dat onder meer het recente rapport van het VN-klimaatpanel IPCC de aanleiding vormt voor dit besluit. ABP is met 3 miljoen deelnemers het grootste pensioenfonds van Nederland.

ABP verkoopt de beleggingen in stappen, zodat het fonds er zoveel mogelijk aan kan verdienen. In april van 2023 zal het merendeel van deze beleggingen zijn verkocht, verwacht het pensioenfonds.(…)

Eind vorig jaar had ABP ruim 15 miljard euro belegd in producenten van fossiele brandstoffen. Dat is 3 procent van het totale belegd vermogen. Het gaat om kolenbedrijven en om olie- en gasgiganten als Shell, BP, ExxonMobil en Gazprom. De waarde van het aandelenbelang in Shell was halverwege dit jaar zo’n 431 miljoen euro.