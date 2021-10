Woensdag 3 november Stadhuis Rotterdam 19u, demonstratie tegen politiegeweld

Het politiegeweld tijdens de Woonopstand was slechts een voorbeeld van de structurele problemen binnen het Rotterdams politiekorps.

Racisme, seksisme, validisme, mishandeling van honden en paarden, etnisch profileren, discriminatie op basis van politieke overtuiging.

Het is tijd dat hier verandering in komt. Wij eisen dat we in onze stad veilig kunnen leven en demonstreren.

Donderdag 4 november 10:00 vindt er een gemeenteraadsdebat plaats over het politiegeweld op de Erasmusbrug. Wij zullen op twee manieren ons verzet laten zien.

Woensdagavond staan we vanaf 19:00 bij het Stadhuis in Rotterdam om ons vreedzaam verzet tegen politiegeweld te laten zien. Donderdagochtend 10:00 laten we onze stem horen vanaf het Stadhuisplein tijdens het gemeenteraadsdebat.

Want: POLITIEGEWELD IS POLITIEK GEWELD

Tot dan.

De demonstratie tegen politiegeweld is georganiseerd door een brede coalitie van organisaties. Vragen, persverzoeken of het statement ondertekenen? Neem contact met ons op via coalitietegenpolitiegeweld AT riseup DOT net

Indymedia